"Ангелы" Victoria's Secret побаловали фанатов подтянутыми фигурами и сочными прелестями: опубликованы фото

Модели-"ангелы" легендарного люксового бренда Victoria's Secret принимают участие в модных показах и, параллельно, не забывают баловать откровенными фотографиями своих фанатов в соцсетях.

Сильнее всех отличается Жозефин Скривер, которая всячески демонстрирует, что не имеет дурной привычки носить на себе много одежды − и на подиуме, и в повседневной жизни.

От не изо всех сил не отстает коллега, Рози Хантингтон-Уайтли (по совместительству подруга жизни голливудской звезды Джейсона Стэтхема), которая регулярно и будто бы нарочно попадается на глаза папарацци без того или иного элемента нижнего белья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке прошла презентация фотоальбома Рассела Джеймса, для которого снялись обнаженными супермодели и "ангелы" Victoria's Secret.