Галкин разводится с Пугачевой, от него беременна другая - росСМИ

СМИ считают, что Галкин ушел от Пугачевой / Скриншот с instagram.com/maxgalkinru

Популярный российский шоумен Максим Галкин решил развестись с известной певицей Аллой Пугачевой.

Сама артистка расторгать брак не хочет, а вот Галкин настаивает на том, чтобы официально разорвать отношения, пишет Vladtime.

СМИ приписывают Галкину роман с телеведущей и писательницей Юлией Барановской – мол, она еще и беременна от юмориста.

О том, что между супругами натянутые отношения, свидетельствует позирование Галкина на общих фото – он старается занять место подальше от Пугачевой, хотя раньше они всегда фотографировались рядом и не скрывали своих теплых чувств.

Поклонники звездной пары тут же бросились в Instagram артистка, и стали его заваливать вопросами о разводе, однако, ответа они так и не получили.

"Прочитала, что Алкин Галкин, разводиться с женой. Бегом в инсту, фух, вроде тихо, никто не написал о разводе", "Максим, слухи ходят, что вы с Аллой Борисовной разводитесь? Это неправда?", "Неужели все слухи о вас и о Юлии правда?", - интересовались юзеры.

Ранее Максим Галкин показал фотографию Пугачевой в мини-юбке.