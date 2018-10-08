"Прошу помощи": у младшего сына известного украинского певца диагностировали рак

Артист обратился к неравнодушным на своей странице в соцсети.
52-летний украинский певец Виктор Павлик обратился ко всем за помощью из-за тяжелой болезни младшего сына. У 19-летнего Павла диагностировали рак позвонков, парень нуждается в лечении.
На своей странице в Facebook музыкант попросил о помощи, и оставил нужные реквизиты.
"Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка как никогда. Все это очень ужасно, когда касается детей. У моего младшего сына Павла - саркома. Рак позвонков. Писать все остальное - лишнее. Прошу помощи", - написал артист.
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