"Прошу помощи": у младшего сына известного украинского певца диагностировали рак

Виктор Павлик просит помощи для лечения сына / https://www.facebook.com/vpavlik100

52-летний украинский певец Виктор Павлик обратился ко всем за помощью из-за тяжелой болезни младшего сына. У 19-летнего Павла диагностировали рак позвонков, парень нуждается в лечении.

На своей странице в Facebook музыкант попросил о помощи, и оставил нужные реквизиты.

"Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка как никогда. Все это очень ужасно, когда касается детей. У моего младшего сына Павла - саркома. Рак позвонков. Писать все остальное - лишнее. Прошу помощи", - написал артист.

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