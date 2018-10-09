Ведущая "Орла и Решки" Ивлеева снялась в одном белье в ванной: опубликовано фото

Настя Ивлеева / Instagram

Известная российская телеведущая (трэвел-шоу "Орел и решка") и видеоблогер Настя Ивлеева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram откровенный снимок в украшенном кружевами лифчике и трусах телесного цвета.

Снимок девушка подписала, продемонстрировав чудеса лаконичности: "Morning (Утро − "Главред"). Фото сделано, по всей видимости, после принятия душа. Ивлеева стоит в ванной комнате с полотенцем, намотанным на голову, а не левом бедре у нее красуется громадная татуировка.

Настя Ивлеева / Instagram

Напомним, ранее Ивлеева дала скандальное и резонансное интервью российскому видеоблогеру/журналисту Юрию Дудю, в ходе которого откровенно рассказала о своих отношениях с бойфрендом − рэпером Элджеем, а также высмеяли мужчин с небольшими и средними пенисами.