"Султан со своим громадным": Известная модель рассказала о сексе с Роналду в Лос-Анджелесе

Криштиану Роналду в составе сборной Португалии / Reuters

Известная западная модель Жасмин Леннард на фоне шумихи, поднявшейся по поводу обвинений в сексуальном насилии, выдвинутом против звезды мирового футбола Криштиану Роналду, рассказала о своей краткосрочной интимной связи с ним.

Девушка заявила журналистам таблоидов, что познакомилась с португальцем десять лет назад в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. По словам модели, Роналду сперва отправил знакомиться с ней пару человек из своего окружения.

"Эти молодчики из его свиты подошли ко мне в клубе и откровенно намекнули на секс со своим патроном, но я вежливо отказалась и сказала, что дам свой номер телефона, только если Криштиану сам подойдёт ко мне и попросит. Он подошел" — заявила Леннард.

Далее Роналду предложил ей поездку по ночному Лос-Анджелесу с финалом в одном из фешенебельных отелей района Беверли-Хиллз.

"Было заметно, что он хотел получить от Лос-Анджелеса максимум удовольствий. В то время он только расстался с Нереидой Галлардо и хотел почувствовать себя султаном, у которого громадный гарем. […] Мне не хотелось его ухаживаний, мы были возбуждены. Но когда я впервые увидела его половой орган, я подумала: "Ну, давай попробуем", − рассказала модель.

Жасмин Леннард / Zimbio

К слову, вид обнаженного тела звезды футбола Леннард, по ее словам, не впечатлил. Роналду показался ей одновременно "смешным" и "устрашающим". После секса футболист якобы несколько раз пытался с ней встретиться, однако девушка избегала его общества всеми силами.

Напомним, полиция американского города Лас-Вегас начала расследование по поводу изнасилования Роналду местной жительницы Кэтрин Майоргу. Футболист сперва прокомментировал обвинения в Instagram, а затем погрузился в конспирологию и заявил о том, что подозревает в этой истории сговор своего бывшего клуба.