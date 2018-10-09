Бывший нардеп "засветила" аппетитные загорелые прелести в купальнике: опубликованы фото

Известная украинская поп-певица, представительница страны на международном песенном конкурсе "Евровидение-2013", а также экс-депутат Рады от "Радикальной партии" Злата Огневич снялась в откровенной и смелой фотосессии.

Снимки в Сети опубликовал портал "ТаблоID". На фото загорелая певица красуется и принимает различные соблазнительные позы в бежевом купальнике и высоких сапогах-ботфортах.

Также сообщалось о том, что некоторые снимки из этой фотосессии планировалось использовать в оформлении следующего альбома Огневич, который должен выйти осенью 2018-го. Однако концепция пластинки изменилась в последний момент и их решено было сделать достоянием общественности.

Напомним, ранее Огневич удивила фанатов сменой имиджа, а также поделилась с ними секретами своего похудения.