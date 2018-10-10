Сверкнула грудью: Анна Седокова показала постельное фото

Анна Седокова в постели сверкнула грудью / instagram.com/annaupgraded

Украинская певица Анна Седокова‏ опубликовала в Сети фотографию, на которой запечатлена в постели с обнаженной частью груди.

Постельный снимок был сделан в столице Таиланда Бангкоке, говорится на странице блога артистки в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена с голой грудью, но почти полностью прикрыла интимную часть тела одеялом.

"… Интересное и полезное в начале дня. Метод… обратный. Введите себя в заблуждение. Например, если у тебя цель — прочесть десять книг, то веди обратный отсчет. Не "я прочла уже четыре, пять, шесть книг", а "мне осталось прочесть шесть, "пять, четыре книги". Так вы четче увидите финал, хитрецы", — подписала снимок артистка.

Анна Седокова в постели сверкнула грудью / instagram.com/annaupgraded/

Ранее Анна Седокова поделилась в соцсети, что 29 сентября у нее был один из худших концертов в жизни. Певица сообщила, что выступала на корпоративе, а потом лежала и ревела в номере час.