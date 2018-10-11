Плащ на голом теле: Даша Астафьева похвасталась снимками в экстравагантных образах

Певица поделилась фотографиями в необычних нарядах.
Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в экстравагантных образах.
Снимки артистка разместила на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.
На одном из фото Астафьева позирует в плаще, надетом на голое тело. Певица приспустила рукав, и стала видна часть ее груди.
На другом снимке исполнительница запечатлена в белом пиджаке в полоску, в центре внимания оказалась ее шея.
Ранее Даша Астафьева поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте, а также в образе героини известного американского фантастического боевика.