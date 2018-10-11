Плащ на голом теле: Даша Астафьева похвасталась снимками в экстравагантных образах

Даша Астафьева покрасовалась в плаще, надетом на голое тело / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в экстравагантных образах.

Снимки артистка разместила на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

На одном из фото Астафьева позирует в плаще, надетом на голое тело. Певица приспустила рукав, и стала видна часть ее груди.

Даша Астафьева покрасовалась в плаще, надетом на голое тело / instagram.com/da_astafieva

На другом снимке исполнительница запечатлена в белом пиджаке в полоску, в центре внимания оказалась ее шея.

Даша Астафьева позировала в экстравагантном наряде / instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена в облегающем наряде с очень глубоким декольте, а также в образе героини известного американского фантастического боевика.