"Хочу эту попку": чем поражает подписчиков украинская косплей-модель Дарья Химэ

Дарья Химэ – косплей-модель из Украины.

Девушка обожает аниме и большинство из своих фото делает в Киеве.

У девушки пока только 3,5 тысячи подписчиков в Instagram – зато весьма восторженных и преданных. "Блин не знал, что в Киеве есть косплееры такого уровня. ЗБС", – считает dartzubik_nyashka.

Большинство хвалят создаваемые Дарьей образы. Хотя некоторых больше привлекает фигура девушки. "Тема сисек не раскрыта", – к примеру, прокомментировал одно из фото dekomoridesu. "OMG want this ass (О мой Бог, хочу эту попку)", – написал hasukegames.officiel.

"Держите мое сердечко", – просит atomneg.

Ранее мы писали о сексуальной косплеере Кэйтлин Сирагусе. У девушки 815 тысяч подписчиков в Instagram.

А также сообщали о том, как Кейтлин Безос соблазняет поклонников косплеями в стиле ню. Для своих костюмов девушка использует различные материалы, в том числе кожу, смолу и даже кольчугу.