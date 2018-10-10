Откровенное белье, оголенная грудь и попа: Даша Астафьева представила жаркий клип

Астафьева представила новый клип / https://www.youtube.com/Dasha Astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева презентовала горячий клип на свой новый трек Fetish.

Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В видео Астафьева на некоторых кадрах имитирует сексуальное удовольствие, и примеряет на себя несколько соблазнительных образов: то она позирует в мини-платье со стеком, то сексуально двигается в корсете и чулках, потом и вовсе позирует практически обнаженной, растирая по своей груди и телу консистенцию, похожую на шоколадный сироп.

Ранее Даша Астафьева в позе "шаолиньского монаха" позировала на краю пропасти.