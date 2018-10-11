Сексуальная жена Ступки похвасталась спортивной фигурой

Полина Логунова покрасовалась фигурой / https://www.instagram.com/polinalogunova/?hl=ru

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова показала фото в купальнике.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном и белом слитном купальнике, демонстируя подтянутую фигуру.

"Сегодня тот самый день, чтобы заняться собой, даже если очень Ленььь - ты у себя единственная, и моложе не становишься", - написала Логунова.

Подписчики отметили, что Логунова выглядит идеально, и о такой фигуре мечтают ее подписчицы.

"Красивая, миниатюрная, спортивная", "Полина, вы умница и красавица. Еще и с мозгами. А о такой фигуре стоит только мечтать", "Поля-тростиночка, сама хрупкость", "Вы меня мотивируете!", - восхищались поклонники.

Ранее Полина Логунова в пикантных позах продемонстрировала совершенную фигуру.