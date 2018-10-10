"Е**сь за наследника медвежонка": Толоконникова рассказала о сексе с девушками и оргии в музее

Толоконникова одинаково любит и парней и девушек / mk.ru

Участница скандально известной панк-рок группы Pussy Riot Надежда Толоконникова побывала в гостях у популярного видеоблогера Юрия Дудя и дала ему интервью, в котором среди прочего рассказала о своих акциях в составе арт-группы "Война".

К частности, Толоконникова рассказала об акции "Е**сь за наследника медвежонка" в Государственном биологическом музее имени Тимирязева в 2008 году. Шесть акционистов - в том числе тогда беременная Толоконникова и ее муж Петр Верзилов разделись и устроили в помещении оргию.

Дудя заинтересовало, почему беременность не удержала Толоконникову от участия в провокационном мероприятии.

"Никаких вопросов к тебе, к тому, что ты трахаешься там с Петей [Верзиловым] на девятом месяце беременности, но ведь там же невольная участница акции — твоя дочь, которая у тебя в пузе находилась", - поинтересовался блогер.

Читайте такжеВ Госдуме соратник Жириновского предложил выпороть Pussy Riot за забег на поле во время финала ЧМ-2018"Я не считаю, что это плохая акция. Я не считаю, что она неправильная и аморальная, что за нее нужно стыдиться. Поэтому у меня не было поставлено такого вопроса. Если бы я шла на убийство и несла своего ребенка с собой — наверное, это было бы дурно... Я ей расскажу, как слать людей на х**. Ты не представляешь, как я научилась это делать, когда читала комментарии к этой акции", - рассказала Толоконникова, отметив, что не боится и того, что ее дочь начнут травить из-за этой акции.

Толоконникова также добавила, что у нее было немало половых связей с женщинами. Впрочем, бисексуалкой она себя не считает.

"Я себя полностью к женщинам не отношу. У меня есть много мужских черт, и в моих отношениях с мужчинами это некоторых смущает, то что я веду себя как стандартный мужчина", - заметила она.

Толоконникова также ответила на волнующий интервьюера вопрос, правда ли, что для девушки однополый секс всегда качественнее, нежели секс с мужчиной.

"Все зависит от открытости, чувственности, расположения человека. У меня бывали какие-то достаточно провальные ситуации с женщинами", - поведала она.

Читайте также"Форму можно купить в магазине". Активист Pussy Riot ответил на допросе словами ПутинаАкция "Е**сь за наследника медвежонка" прошла в Тимирязевском государственном музее в марте 2008 года - тогда пять пар из состава арт-группы "Война" устроили оргию в одной из зал музея, которую фиксировали на видео присутствующие. По словам одного из организаторов, действо было не развратом а посланием будущему президенту РФ Дмитрию Медведеву.

Напомним, во время выигранного сборной Франции финала ЧМ-2018 на поле "Лужников" выбежали участники Pussy Riot, переодетые в форму российских полицейских. Они были быстро задержаны и доставлены в отделение полиции. Там допрашивающих их правоохранитель сокрушался по поводу того, что "сейчас не 37-й год". Позже стало известно, что им дали по 15 сутокареста.