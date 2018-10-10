Иглесиас рассказал, сколько занимается сексом с Курниковой после рождения детей

Энрике Иглесиас и Анна Курникова / Reuters

Известный западный поп-певец Энрике Иглесиас дал откровенное интервью по поводу того, как изменилась его сексуальная жизнь с супругой, легендарной теннисисткой Анной Курниковой, после рождения детей.

"Сейчас у меня больше секса, чем когда-либо. И его точно не стало меньше, как это принято думать", − цитируют исполнителя журналисты британского таблоида The Sun.

К слову, двойняшки Николас и Люси родились в семье Иглесиаса и Курниковой в декабре минувшего года. Певец и теннисистка познакомились еще в 2001-м – на съемках его музыкального видео. Быстро вспыхнувший роман обоим удалось долго скрывать. Далее, беременность Курниковой пара сумела скрывать до самого позднего срока.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Иглесиас дал концерт в Киеве, во время которого пил водку и целовал фанатку взасос на сцене.