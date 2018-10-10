Лопес показала стройные ноги в сексуальном платье

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала фавориткой престижной премии American Music Awards 2018, пленив своим образом зрителей и фотографов.

Победу Лопес в рамках премии одержать не удалось, однако это не помешало ей разместить эффектные фото в Instagram.

Для красной дорожки знаменитость выбрала яркое розовое платье в пол с огромным разрезом до бедра. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги певицы, дополнило образ пикантное декольте и открытая спина.

Образ 49-летняя Лопес дополнила обувью на высоких каблуках и клатчем. Звезда собрала волосы в прическу, оголив сексуальную шею. Макияж певицы традиционно был безупречен.

Напомним, ранее Лопес удивила поклонников колоссальной работой над своим и без того прекрасным телом.