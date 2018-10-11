Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца

Популярная и эпатажная американская поп-исполнительница Леди Гага снялась в откровенной и изысканной фотосессии для глянцевого издания Elle.

Певица под присмотром стилистов примерила на себя нежные и романтические образы: плиссированное платье от Givenchy, полупрозрачный наряд и в брюках-ботфортах.

Певица на одном из фото предстала топлес, прикрыв грудь руками.

Авторами фото стали Рут Хогбен и Андреа Гелардин.

Ранее Леди Гага "сверкнула" прелестями в элегантной и откровенной фотосессии.