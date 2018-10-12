"Грудь висит тряпкой": Ксения Собчак удивила формой бюста

Ксения Собчак нарвалась на критику / https://www.instagram.com/xenia_sobchak/?hl=ru

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак вызвала жаркие обсуждения своим последним фото.

На странице политика в Instagram появился снимок, на котором Собчак позирует в длинном платье от российского дизайнера Яны Расковаловой.

"Видите ли, на одну и ту же вещь можно смотреть трагично и сделать из нее мучение, и смотреть просто и даже весело", - подписала снимок Собчак.

Однако подписчики не оценили ни наряд ведущей, ни форму ее груди.

"Впечатление, что платье из прошлого века", "Естественно хороша, но забыла пристегнуть сиси!", "Там уже грудь висит тряпкой", "Не смотрится платье, на груди висит тряпкой", - писали юзеры.

Ранее фанаты разнесли наряд Ксении Собчак.