Порнозвезда показала свои татуированные прелести в откровенном белье: опубликованы фото

Известная американская актриса фильмов для взрослых Моник Александер регулярно "заводит" армию своих фанатов откровенными снимками в Instagram.

Она начала свою трудовую карьеру в 2000-м года как стриптизерша. Через пару лет Александер начала сниматься в нескольких эротических журналах со своей напарницей Эрл Миллер. Далее девушка начала сниматься в лесбийских порнофильмах вроде Hot Showers Number 2 и быстро заключила контракт со студией Sin City. С 2004 по 2009 год Александер работала уже со студией Vivid Entertainment. Затем девушка начала сниматься и в обычных ХХХ-лентах − с мужчинами. По состоянию на 2018-й Александер снялась 598 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда в ванной игриво выставила грудь, а другая ее коллега "завела" поклонников пышными формами.