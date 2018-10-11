Без трусов и лифчика. Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в откровенном платье: опубликованы фото

Известная американская модель и светская львица Ким Кардашьян (по совместительству супруга звезды хип-хопа Канье Уэста) вышла "в свет" в крайне откровенном платье − на вечеринку Tiffany Blue Book Collection launch.

Армяно-американская красавица надела легкий белый наряд, всерьез подчеркивавший ее пышные формы. Причем от нижнего белья Кардашьян отказалась категорически. Ее не смутило даже присутствие на вечеринке собственной матери Крис Дженнер. Кардашьян отточенными движениями позировала перед объективами фотографов – видимо, чтобы ее громадная грудь и практически необъятные ягодицы все разглядели в мельчайших подробностях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кардашьян разозлила фото снимком в вульгарном купальнике, а также еще раз похвасталась ягодицами в стрингах.