Певица Селена Гомес оказалась в психиатрической больнице

Селена Гомес не смогла самостоятельно справиться с депрессией / Фото: TMZ.com

Эмоциональный срыв стал причиной, из-за которой известную американскую певицу Селену Гомес поместили в психиатрическую лечебницу.

Как сообщает TMZ, знаменитость впала в затяжную депрессию из-за проблем со здоровьем.

В издании отмечают, что Гомес переволновалась из-за снижения лейкоцитов в крови, поскольку врачи в Лос-Анджелесе отказались выписать ее из больницы.

Маниакально следить за своим здоровьем певица начала после трансплантации почки, которую девушке в 2017 году отдала ее подруга Франсии Райс.

Эмоциональный срыв случился после того, как она обратилась в больницу с незначительными жалобами, однако ее госпитализировали из-за повышения лейкоцитов в крови. Гомес хотела покинуть лечебное учреждение самовольно, но врачи не позволили осуществить задуманное.

Вследствие инцидента было принято решение перевести певиц в психиатрическое отделение, в котором она должна пройти диалектическую поведенческую терапию. Данный метод снижает риски суицида у людей, которые подвержены чрезмерному всплеску эмоций.

Как известно, ранее Гомес уже проходила курс лечения от депрессии. Помимо проблем со здоровьем, срыв спровоцировало также расставание певицы с ее возлюбленным, певцом Джастином Бибером.

Напомним, Гомес объявила о том, что покидает Instagram и другие соцсети, поскольку хочет отдохнуть.