Штора и попка: украинская телеведущая снялась обнаженной для Playboy

Украинская ведущая утренней телепрограммы "Утро с Украиной" Светлана Катренко обнажилась в нежной фотосессии для мужского глянца Playboy.

Для девушки это первые откровенные сьемки для глянца, на фото телеведущая предстает как в сексуальном нижнем белье, так и вовсе без него.

"Для меня такая фотосессия была настоящим вызовом, Было и волнение, и неловкости. Впрочем, я рада, что удалось их преодолеть, чтобы доказать, что каждая женщина – красивая и привлекательная. Даже утром", - призналась Катренко.

Также Катренко рассказала об утреннем сексе и своем идеальном начале дня.

"Мое идеальное утро - то, которое можно провести в постели и никуда не спешить. Только если это не эфир канала "Украина". Люблю ли я утренний секс? Определенно да. Люблю ли я утро? Однозначно!", - говорит телезвезда.

Ранее ведущая "Орла и Решки" Ивлеева снялась в одном белье в ванной: опубликовано фото.