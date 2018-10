Рита Ора покрасовалась обнаженной / https://www.instagram.com/ritaora/

Известная британская певица Рита Ора вновь обнажилась для фото. Из одежды на ней – лишь красные перчатки.

27-летняя звезда на своей странице в Instagram поделилась кадром с фотосессии для журнала Clash. На пикантном фото певица прикрыла интимные части тела руками, оголив часть груди.

К фото Ора приложила запись своей новой песни "Let Me Love You".

Ранее Рита Ора снялась полностью обнаженной для обложки глянца.