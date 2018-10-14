"Слишком горяча!": экс-"ВИА Гра" позировала в пиджаке на голое тело

Артистка показала пикантное фото.
Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась новым фото, которое взволновало ее фанатов.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в желтом костюме: штанах и пиджаке на голое тело.
Димопулос поразила поклонников стройной фигурой, и они засыпали ее комплиментами.
"Слишком горяча!", "Идеальная красавица", "Секси", "Вот это красота!", - расхваливали подписчики.
Ранее Санта Димопулос поразила фанатов пикантными образами.