"Слишком горяча!": экс-"ВИА Гра" позировала в пиджаке на голое тело

14 октября 2018, 02:17

Артистка показала пикантное фото.

Димопулос
Санта Димопулос покрасовалась в стильном наряде / santadimopulos/instagram

Бывшая участница сексуального коллектива "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась новым фото, которое взволновало ее фанатов.

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в желтом костюме: штанах и пиджаке на голое тело.

Димопулос поразила поклонников стройной фигурой, и они засыпали ее комплиментами.

"Слишком горяча!", "Идеальная красавица", "Секси", "Вот это красота!", - расхваливали подписчики.

Ранее Санта Димопулос поразила фанатов пикантными образами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Санта Димопулос экс-ВИА Гра
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
03:36
Не отошла от двух наркозов: на Прикарпатье разгорелся скандал из-за смерти ребенка в больнице
03:20
Апокалиптический сценарий: эксперты предупредили о новом обвале биткоина
03:03
"Брать автомат и возвращать Кубань": Омелян посоветовал украинцам поменьше ездить в РФ Видео
02:40
Медики рассказали о смертельной опасности популярного антибиотика
02:31
"Антициклон Victor - спонсор ясного неба": синоптики рассказали о солнечной погоде на выходных Фото Видео
02:22
Кличко раздумывает оставить город без централизованного горячего водоснабжения
02:17
"Слишком горяча!": экс-"ВИА Гра" позировала в пиджаке на голое тело
01:59
"Надо нанести серьезный ущерб": политолог пояснил, как Украина сможет изолировать РПЦ Видео
01:43
Экс-депутат Госдумы пояснил статус "разменной монеты" для Украины
01:17
Во Львове вместо российского культурного центра открыли музей ветерана АТО Фото
00:54
В Черновцах пьяная девушка устроила ДТП в прямом эфире Instagram Видео
00:27
Танцы со звездами-2018: букмекеры сделали прогноз о победителе
00:01
В Эстонии завели дело на продающие путевки в Крым турфирмы: в Украине возмущены Видео
13 октября, суббота
23:57
В Мукачево хотят заменить статую венгерского орла-турула гербом Украины
23:30
Ющенко указал на попытки спекуляций в минском формате переговоров
23:23
Хабиб Нурмагомедов обвинил UFC в покушении
23:07
На Сумщине ветеранов АТО поздравили с праздником видеороликом с пророссийскими боевиками Видео
22:51
РФ не закатила бы истерику, если бы не дали Томос и не отменили анафему - Зоря
22:29
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
22:23
Порошенко озвучил украинские бренды, от которых "корчит Москву"
22:00
"Прогулялись и пообедали": Кличко рассказал о прогулке со Шварценеггером по Киеву Фото Видео
21:58
Анафему с Филарета не снимали и Томос никому не давали - УПЦ МП
21:29
Депортаций за двойное гражданство не будет - Климкин
21:28
В РПЦ пригрозили Константинополю из-за "любви украинцев" к патриарху Кириллу Видео
20:47
"Слава Украине": оккупированный Донбасс поздравили с праздником проукраинскими лозунгами Фото Видео
20:19
Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC после скандала
20:17
В ФФУ определились с городом для проведения Кубка Украины по футболу
19:51
В Греции автомобиль врезался в грузовик: сгорели 11 мигрантов Фото Видео
19:27
В Киеве льготника избили в маршрутке за попытку проехать бесплатно
19:19
США направит к берегам России свой авианосец
18:43
В Киеве пообещали включить горячую воду через 3-4 дня
18:23
Климкин пообещал дать разрешение на назначение нового посла Венгрии в Украине
17:37
До момента дарования Томоса полиции поручили охрану церквей
17:09
Полторак уволился с военной службы
16:54
После падения "Союза" Россия не возобновит ракетные запуски до конца года
16:30
В Лисичанске снова сбит беспилотник боевиков
16:15
В Черном море ушел под воду теплоход Видео
16:14
В Украину впервые приехал легендарный Арнольд Шварценеггер Видео
15:55
Скандал с венгерскими паспортами на Закарпатье: Климкин оценил публикацию списка "Миротворца" Видео
15:42
"От такой красоты просто челюсть отпала": Могилевская восхитила откровенным декольте
15:40
"Разбитые авто, мужчина без ног": в Киеве в аварии погибли девушки, опубликовано видео 21+ Фото Видео
15:10
"У нас и так молодежь тупая": Настю Каменских разнесли за ошибку в названии альбома
14:28
Армена Джигарханяна вновь госпитализировали
14:19
"Пилите в Венгрию, дебилы": Фарион резко высказалась о закарпатских венграх Видео
14:00
Экс-депутат Госдумы объяснил, почему в Кремле не будет переворота Видео
13:45
"Глупость несусветная": в РФ ответили на призыв Омеляна вернуть Украине Кубань
13:27
Эксперт назвал условие, при котором в Украине курс доллара взлетит Видео
13:19
Автокефалия УПЦ: в РПЦ заявили о разрыве с Константинополем Видео
12:27
Спасатели рассказали хорошие новости со складов боеприпасов под Ичней Видео
12:02
Химические выбросы в Крыму: ухудшение состояния здоровья людей в Армянске списали на "хронические болезни" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять