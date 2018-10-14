"Идет киця": Настя Каменских покрасовалась в облегающем леопардовом наряде

Настя Каменских сфотографировалась в облегающем леопардовом наряде / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских (выступает под псевдонимом NK) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в облегающем наряде с леопардовым принтом, в леопардовых туфлях и в поясе с цепочками.

Снимок был сделан в одном из ресторанов Киева, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Моему проекту NK еще нет и года, а мы уже так много сделали… Сняли множество видеоклипов с миллионами просмотров, выпустили рождественский акустический альбом и фильм на четырех языках, на днях презентовали долгожданный сольный альбом "No Komments"…", — подписала фото артистка.

Читайте также"Бред сумасшедшего": Каменских шокировала поклонников клипом Lomala 16+Снимок за 16 часов собрал более 52 тысяч лайков. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Всем разойтись, идет киця", — пошутила martasheilin.

"Ее тигровое полнит", — написал __kirill_kirilenko__. "Неотразима", — считает viktoria.kondysyuk. "Настя… классная, крутяк", — поделилась мнением nadiiadiriv.

Настя Каменских сфотографировалась в облегающем леопардовом наряде / instagram.com/kamenskux

Напомним, в конце мая 2018 года Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве. В сентябре певицу застали на вечеринке в объятиях исполнителя и продюсера Алексея Потапенко, с которым она выступала в дуэте под названием "Потап и Настя".