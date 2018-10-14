"Верка крутая": Брежнева показала снимки в спортивном наряде

Вера Брежнева позировала в спортивном наряде / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в спортивном наряде.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно они были сделаны.

Исполнительница позировала в шортах, топике, в курточке и в солнцезащитных очках на фоне воды. Фото за пять часов собрали более 110 тысяч лайков.

"Утро спортивное… как ваше?)", — подписала снимки певица.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Верка крутая…", — поделился мнением nikita__bondarenko. "Мне нравятся твои ноги", — написал alanint_czech. "Шикарно выглядите", — считает aa_matayeva.

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.