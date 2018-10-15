"Видимо, грибы веселые!": травести-дива Монро поделилась забавным видео из леса

Ролик был записан под Киевом, отметила ведущая.
Телеведущая, блогер, травести-дива Монро выложила в Сеть видео, на котором запечатлена в лесу идущей вприпрыжку с корзиной и с бутылкой.
Забавный ролик был записан под Киевом — в Ирпене, говорится на странице ведущей в Instagram.
"Так выглядит счастье…", — подписала видео артистка и добавила хэштег #погрибы.
Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Видимо, грибы веселые!", — поделился мнением denis.v.ka.
"Волку бутылем по кумполу, если что))", — отметила olliaboyse_ny. "Кадык!!!", — написала nushaisaeva07. Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена без макияжа и с ним. Один из пользователей отметил, что у ведущей на снимке были "зеленющие глаза".