"Видимо, грибы веселые!": травести-дива Монро поделилась забавным видео из леса

15 октября 2018, 04:59

Ролик был записан под Киевом, отметила ведущая.

Травести-дива Монро показала забавное видео, записанное в лесу
Травести-дива Монро опубликовала забавное видео, записанное в лесу / instagram.com/monritta

Телеведущая, блогер, травести-дива Монро выложила в Сеть видео, на котором запечатлена в лесу идущей вприпрыжку с корзиной и с бутылкой.

Забавный ролик был записан под Киевом — в Ирпене, говорится на странице ведущей в Instagram.

"Так выглядит счастье…", — подписала видео артистка и добавила хэштег #погрибы.

Видео по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Видимо, грибы веселые!", — поделился мнением denis.v.ka.

"Волку бутылем по кумполу, если что))", — отметила olliaboyse_ny. "Кадык!!!", — написала nushaisaeva07. Ранее травести-дива Монро поделилась в соцсети фотографиями, на которых запечатлена без макияжа и с ним. Один из пользователей отметил, что у ведущей на снимке были "зеленющие глаза".

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лес грибы Травести-дива Монро
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