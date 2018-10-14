"У нас такой смарт-секс": Tayanna рассказала об откровенной съемке с Бадоевым

Певица и продюсер показали настоящую страсть / Фото: Instagram/tymurdeina

Известная украинская певица Tayanna поделилась подробностями эротической съемки для глянцевого журнала, в которой она принимала участие вместе со своим продюсером Аланом Бадоевым.

"У нас такой смарт-секс и фэшн и так далее. Я вообще очень стеснительная, может это на съемках так кажется, что я открытая, откровенная и все так легко. На самом деле это был колоссальный опыт, который у меня проходил впервые и я, конечно, стеснялась, просила меня прикрывать. Поэтому все ходили с простыней", - рассказала знаменитость в интервью Кате Осадчей в программе Светская жизнь.

По словам певицы, съемка проходила в ботаническом саду столицы, где было много прохожих, что доставляло ей особый дискомфорт. Tayanna уверяет, что ее спасали охранники, прикрывая от посторонних взглядов.

Напомним, Бадоев снял для Tayanna новый клип на трек "Фантастическая женщина", в котором певица престала в экстравагантных образах.