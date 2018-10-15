Пышнотелая модель Эшли Грэм показала сексуальные формы в бикини

Грэм откровенно демонстрирует свои натуральные формы / Фото: Instagram/Эшли Грэм

Одна из самых популярных в мире моделей plus-size Эшли Грэм традиционно порадовала своих поклонников пикантным фотографией в нижнем белье.

В Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в красном бикини и прозрачном черном топе.

На фото миниатюрное белье едва прикрывает пышные формы модели, которые она без стеснения всегда демонстрирует, делая акцент на натуральной женской красоте.

Обнаженную грудь Грэм прикрыла рукой. Однако поклонники без труда могут рассмотреть соблазнительную фигуру красавицы. Образ модели дополнил сексуальный взгляд и безупречный макияж. Особый антураж создали ниспадающие слегка влажные волосы.

Напомним, Грэм создала собственное телевизионное шоу. На первое интервью знаменитая красотка пригласила свою не менее узнаваемую приятельницу, светскую львицу Ким Кардашьян.