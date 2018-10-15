"Пришлось к врачам обращаться": отец Кузьмы Скрябина рассказал, как дочь певца перенесла потерю

15 октября 2018, 12:03

Семья певца до сих пор не может пережить тяжелую утрату.

Кузьма Скрябин, отец
Отец Скрябина рассказал, как переживал гибель сына / https://www.youtube.com/Світське життя

Виктор Кузьменко, отец погибшего в ДТП музыканта Кузьмы Скрябина рассказал, что им очень не хватает сына, и что его гибель очень тяжело перенесла его единственная дочь Барбара.

"Нам его очень не хватает. Потому что мы жили им, он жил нами. Возил нас с собой в путешествия. Мы были в Риме, были в Стамбуле, в Париже, были в Софии. Нас ничего не волновало. У него все очень быстро получалось", - рассказал отец артиста в интервью "Светской жизни".

Виктор Кузьмич поделился воспоминаниями о сыне, и рассказал, что Кузьма был очень легок на подъем.

"А он иначе не мог. Он просто хотел своей любовью нас отстранить от всех трудностей. Нас не касалась виза. Мы приехали все уже было заказано. Мы имеем на флешках записи каждого путешествия и часто их пересматриваем. По сути мы все время теперь с ним. Он в нашем сердце, в наших мыслях", - рассказал Виктор Кузьмич.

Родители Кузьмы, после трагической смерти артиста, нашли отдушину в единственной внучке.

"Для нас сейчас очень важна наша внучка, его дочь Барбара. Она уже на 5-м курсе медицинского университета в Киеве. Учится хорошо. Это нас радует", - с гордостью заявил мужчина.

Утрату отца очень переживала единственная дочь Скрябина Барбара.

"Внучка конечно сильно пережила этот период. Пришлось и к врачам обращаться. Она даже до этого времени не может прийти в себя, так же, как и мы. Она - единственная дочка у своего папы. А он у нас был единственный сын", - отметил отец Кузьмы.

Ранее родители Кузьмы Скрябина обвинили похоронные бюро в использовании портрета сына.

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Скрябин Андрей Кузьменко
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