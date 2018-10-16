Чешская раскованная бодибилдерша "завела" фанатов голыми снимками

Как сказал бы Николай Некрасов, увидев такие фото: "Есть женщины в чешских селеньях"
Известная чешская бодибилдерша и финтес-модель Рената Хронова побаловала армию своих фанатов серией своих обнаженных селфи-снимков.
Все фото 31-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. К слову, Хронова занимается бодибилдингом с юности и всю свою карьеру добилась множество титулов в этом виде спорта.
Многочисленные подписчики спортсменка крайне одобрительно отнеслись к подобной инициативе, отмечая, что ей, имея так мощно накачанное тело, нечего стыдиться обнажения.
Напомним, ранее "горячая" фитнес-модель Анллела Сагра показала новые откровенные снимки.