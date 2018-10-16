Чешская раскованная бодибилдерша "завела" фанатов голыми снимками

Известная чешская бодибилдерша и финтес-модель Рената Хронова побаловала армию своих фанатов серией своих обнаженных селфи-снимков.

Все фото 31-летняя спортсменка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. К слову, Хронова занимается бодибилдингом с юности и всю свою карьеру добилась множество титулов в этом виде спорта.

Многочисленные подписчики спортсменка крайне одобрительно отнеслись к подобной инициативе, отмечая, что ей, имея так мощно накачанное тело, нечего стыдиться обнажения.

Напомним, ранее "горячая" фитнес-модель Анллела Сагра показала новые откровенные снимки.