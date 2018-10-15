Грудастая и задастая российская модель "зажгла воображение" фанатов откровенными фото

Известная российская модель армянского происхождения Гаяне Багдасарян продолжает играть роль "бесстыдницы" и регулярно публикует на своей странице в социальной сети Instagram снимки разной степени откровенности.

Девушка очень часто, едва ли не каждый день "балует" триста тринадцать тысяч своих подписчиков свежими "горячими" фото. Багдасарян принимает перед объективом фотоапппарата/смартфона всевозможные и крайне соблазнительные позы – то в купальнике, то в пеньюаре, то в дорогом отеле, то на яхте.

Напомним, ранее Багдасарян "побаловала" фанатов своей велопоездкой в одних трусах.