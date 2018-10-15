"Секси трусики": Астафьева взбудоражила поклонников кадрами из клипа Fetish

Астафьева традиционно эпатировала публику / Фото: Instagram/Даша Астафьева

Популярная украинская певица Даша Астафьева показала почитателям своего таланта кадры из премьерного клипа Fetish, который был презентован 10 октября.

В Instagram знаменитость опубликовала весьма провокационные снимки, которые вызвали шквал комментариев подписчиков.

Астафьева позирует в сексуальном корсете, который демонстрирует пышное декольте звезды Playboy. Особенный фурор произвели черные чулки на стройных ногах и крошечное бикини, едва прикрывающее интимные прелести певицы. К образу исполнительница эффектно добавила короткий черный парик и кожаное украшение.

"Мое сердце лопнуло, мой fetish начался", "Бомба! А какие формы!", "Секси трусики", "Жаркий кусочек льда", "Деваха - огонь", "Даша на высоте. В принципе, как всегда", - написали поклонники в комментариях.

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

/ Фото: Instagram/Даша Астафьева

Ранее Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в экстравагантных образах.