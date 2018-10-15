"Секси трусики": Астафьева взбудоражила поклонников кадрами из клипа Fetish

Исполнительница показала горячие снимки со съемочного процесса.
Популярная украинская певица Даша Астафьева показала почитателям своего таланта кадры из премьерного клипа Fetish, который был презентован 10 октября.
В Instagram знаменитость опубликовала весьма провокационные снимки, которые вызвали шквал комментариев подписчиков.
Астафьева позирует в сексуальном корсете, который демонстрирует пышное декольте звезды Playboy. Особенный фурор произвели черные чулки на стройных ногах и крошечное бикини, едва прикрывающее интимные прелести певицы. К образу исполнительница эффектно добавила короткий черный парик и кожаное украшение.
"Мое сердце лопнуло, мой fetish начался", "Бомба! А какие формы!", "Секси трусики", "Жаркий кусочек льда", "Деваха - огонь", "Даша на высоте. В принципе, как всегда", - написали поклонники в комментариях.
Ранее Астафьева опубликовала черно-белые фотографии, на которых запечатлена в экстравагантных образах.