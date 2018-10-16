"Фигура отличная": Вера Брежнева позировала обнаженной, опубликовано фото

Вера Брежнева позировала голой / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена обнаженной.

Соблазнительный снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 170 тысяч лайков.

На фото исполнительница запечатлена стоящей спиной с распущенными волосами, видна ее голая спина.

"Назрел вопрос. Что лучше: 1) неидеальное фото; 2) идеальный фотошоп?", — спросила Брежнева.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "По-моему вы идеальна, фигура отличная", — поделилась мнением oksana070270.

"Вы в любом случае красивая женщина!", — написала viola.gluhova. "Отличное фото, никакой фотошоп не нужен", — считает kamilaasalik.

Вера Брежнева позировала голой / instagram.com/ververa

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.