"Шо ви пальцями тикаєте, скотиняки": в Сети раскритиковали фото Максима Галкина с Николаем Басковым

Юморист в соцсети поздравил певца с днем рождения.
Российский юморист и телеведущий Максим Галкин в Сети поздравил Николая Баскова с днем рождения (15 октября артисту исполнилось 42 года) и опубликовал их совместное фото.
Исполнитель разместил поздравление и снимок на своей странице в Instagram.
"Коля, дорогой! Двадцать лет мы с тобой дружим и все эти годы ты не перестаешь меня удивлять своим талантом, неунывающим характером, жизнерадостностью! Будь счастлив! Дерзай! С днем рождения!", — написал ведущий.
На снимке Галкин приобнял Баскова, и они оба показывали указательными пальцами в камеру. Фото за 12 часов собрало более 130 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей.
Читайте такжеНе разводятся? Пугачева и Галкин появились вместе на публике"Шо ви пальцями тикаєте, скотиняки", — написал petya.9.7. "Что-то не то с пропорциями на фото)", — отметила lena_facefitness.
"Лицом уже взрослые дяденьки, а вот прикидоном, все еще 17 летние))) надо их в "Модный приговор", чтобы в соответствии с возрастом одевались", — считает bbbkkkk02.
Ранее появилась информация, что Максим Галкин решил развестись с женой — певицей Аллой Пугачевой. СМИ писали, что от юмориста беременна его любовница — ведущая, писательница Юлия Барановская.