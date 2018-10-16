"Шо ви пальцями тикаєте, скотиняки": в Сети раскритиковали фото Максима Галкина с Николаем Басковым

Максим Галкин похвастался снимком с Николаем Басковым и нарвался на критику / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин в Сети поздравил Николая Баскова с днем рождения (15 октября артисту исполнилось 42 года) и опубликовал их совместное фото.

Исполнитель разместил поздравление и снимок на своей странице в Instagram.

"Коля, дорогой! Двадцать лет мы с тобой дружим и все эти годы ты не перестаешь меня удивлять своим талантом, неунывающим характером, жизнерадостностью! Будь счастлив! Дерзай! С днем рождения!", — написал ведущий.

На снимке Галкин приобнял Баскова, и они оба показывали указательными пальцами в камеру. Фото за 12 часов собрало более 130 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей.

Читайте такжеНе разводятся? Пугачева и Галкин появились вместе на публике"Шо ви пальцями тикаєте, скотиняки", — написал petya.9.7. "Что-то не то с пропорциями на фото)", — отметила lena_facefitness.

"Лицом уже взрослые дяденьки, а вот прикидоном, все еще 17 летние))) надо их в "Модный приговор", чтобы в соответствии с возрастом одевались", — считает bbbkkkk02.

Максим Галкин похвастался снимком с Николаем Басковым и нарвался на критику / instagram.com/maxgalkinru

Ранее появилась информация, что Максим Галкин решил развестись с женой — певицей Аллой Пугачевой. СМИ писали, что от юмориста беременна его любовница — ведущая, писательница Юлия Барановская.