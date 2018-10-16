Девушка дня Instagram: австралийская модель с идеальной фигурой Саския Дженкинс

Саския Дженкинс https://www.instagram.com/saskiateje/
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Саския Дженкинс – модель, блогер из Голд-Коста (Австралия). Девушка начала модельную карьеру в 16 лет, ее фото в Instagram заметили в модельном агентстве, и с тех пор Дженкинс успела поработать с десятками брендов.
Саския особо следит за своей фигурой, и придерживается особой диеты, не употребляя в пищу никакого мяса, мучного, и сладкого.