Меган Маркл беременна: герцогиня впервые показала округлый живот

15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают появления на свет малыша.

Уже на следующий день Меган, которая предположительно находится на третьем месяце, совершила первый выход в свет после объявления о беременности.

Свой небольшой животик Меган засветила во время официального визита в Сидней, Австралия. Герцогиня Сассекская выбрала белое платье, поверх которого надела бежевый тренч, образ Маркл дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Также Маркл и принц Гарри получили первый подарок для их будущего малыша: игрушечного кенгуру и пинетки Ugg.

Меган Маркл и принц Гарри получили первый подарок для ребенка / Reuters

Ранее стало известно, что мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми.