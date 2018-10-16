"Начинаю новый этап": Оксана Марченко взволновала Сеть голым фото

Оксана Марченко показала пикантное фото / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

Скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, которая покинула "Танцы со звездами" из-за травмы ребер, удивила фанатов пикантным фото.

На своей странице в Instagram Марченко поделилась снимком, на котором она изображена в бане без одежды, прикрыв только ягодицы полотенцем.

"Перед тем, как что-то начать, сначала нужно что-то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани, ароматных дубовых, березовых и эвкалиптовых листьев и жарких веников! Какие яркие, чистые и приятные эмоции дарит природа, которая паром проникает в каждую клеточку тела и наполняет тебя энергией! Глядишь, и ребра быстрее срастутся", - написала Марченко.

Ранее стало известно, какая пара вернулась в проект "Танцы со звездами" после ухода Оксаны Марченко.