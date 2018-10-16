"Начинаю новый этап": Оксана Марченко взволновала Сеть голым фото

Ведущая отправилась "смывать негатив" в баню.
Скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко, которая покинула "Танцы со звездами" из-за травмы ребер, удивила фанатов пикантным фото.
На своей странице в Instagram Марченко поделилась снимком, на котором она изображена в бане без одежды, прикрыв только ягодицы полотенцем.
"Перед тем, как что-то начать, сначала нужно что-то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани, ароматных дубовых, березовых и эвкалиптовых листьев и жарких веников! Какие яркие, чистые и приятные эмоции дарит природа, которая паром проникает в каждую клеточку тела и наполняет тебя энергией! Глядишь, и ребра быстрее срастутся", - написала Марченко.
Перед тем, как что - то начать, сначала нужно что- то закончить. Начинаю новый этап с очищающей бани, ароматных дубовых, березовых и эвкалиптовых листьев и жарких веников! Какие яркие, чистые и приятные эмоции дарит природа, которая паром проникает в каждую клеточку тела и наполняет тебя энергией! Глядишь и ребра быстрее срастутся. Всем прекрасного дня и яркой недели? #оксанамарченко
Ранее стало известно, какая пара вернулась в проект "Танцы со звездами" после ухода Оксаны Марченко.