Рэп-звезда попал в скандал из-за клипа с обнаженной "Меланьей Трамп"

Представительница первой леди США возмутилась роликом.
Американский рэпер T.I. спровоцировал скандал, опубликовав провокационный ролик с двойником жены президента США Мелании Трамп.
Клип-анонс своего альбома Dime Trap рэпер опубликовал в Twitter.
В клипе женщина, похожая на Меланию Трамп, появляется перед рэпером, который сидит в Овальном кабинете Белого дома, в плаще цвета хаки с надписью "Мне все равно, а вам?" (в таком одеянии Мелания появилась в центре размещения детей нелегальных мигрантов, который находится на границе Техаса и Мексики). Затем женщина снимает плащ, и совершенно голая танцует на столе.
Dear 45,— T.I. (@Tip) 13 October 2018
I ain’t Kanye. ? pic.twitter.com/BCS8nkbn1M
Представительница Мелании Трамп Стефани Гришэм на своей странице Twitter резко отреагировала на видео, назвав его отвратительным, и призвала бойкотировать рэпера.
"Каким образом это считается приемлемым?", — возмутилась она.
How is this acceptable? #disgusting#boycottT.I. @Tiphttps://t.co/HvnFahfsVK— Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 13 October 2018
Ранее Мелания Трамп демонстративно "отшила" мужа.