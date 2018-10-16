Рэп-звезда попал в скандал из-за клипа с обнаженной "Меланьей Трамп"

Двойник жены президента США станцевала голой на столе / https://twitter.com/Tip

Американский рэпер T.I. спровоцировал скандал, опубликовав провокационный ролик с двойником жены президента США Мелании Трамп.

Клип-анонс своего альбома Dime Trap рэпер опубликовал в Twitter.

В клипе женщина, похожая на Меланию Трамп, появляется перед рэпером, который сидит в Овальном кабинете Белого дома, в плаще цвета хаки с надписью "Мне все равно, а вам?" (в таком одеянии Мелания появилась в центре размещения детей нелегальных мигрантов, который находится на границе Техаса и Мексики). Затем женщина снимает плащ, и совершенно голая танцует на столе.

Представительница Мелании Трамп Стефани Гришэм на своей странице Twitter резко отреагировала на видео, назвав его отвратительным, и призвала бойкотировать рэпера.

"Каким образом это считается приемлемым?", — возмутилась она.

Ранее Мелания Трамп демонстративно "отшила" мужа.