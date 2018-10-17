Американская модель снялась с голой грудью для мужского глянца: опубликованы фото

В США известная модель Элеонора "Леле" Понс, в 2016-м получившая награду People's Choice Award в номинации "Любимая интернет-звезда", снялась в эротической фотосессии для мексиканской версии глянцевого журнала GQ.

Девушка без стеснения сняла лифчик и позировала топлес для фотографа Грега Лотуса.

К слову, Понс давно является гражданкой США, но родом из Венесуэлы. В Сети она прославилась своими шестисекундными видеороликами на сервисе Vine. Кроме того, на страницу Понс в социальной сети Instagram подписано 29 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известная американская модель Эмили Ратаковски похвалилась пышной грудью.