"Замечательная!": Надежда Мейхер позировала без макияжа, опубликовано фото

Надежда Мейхер-Грановская сфотографировалась без макияжа в авто / Главред

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена без макияжа.

Снимок был сделан в Киевской области, говорится на странице артистки в Instagram.

На фото исполнительница запечатлена в своем автомобиле в темной кофточке.

"Мой верный "железный конь"... Если бы он мог говорить, мне бы пришлось его сжечь))). Сколько всего он знает обо мне... Ни один человек, даже самый близкий, не ведает и не видывал то, что он!!!... Отчасти именно поэтому у меня никогда не было, нет, и не будет водителя)). Ну и конечно — тяга к уединению, да хотя бы в машине…", — написала Мейхер.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Замечательная!", — написал kreon707. "Вот взял бы и поцеловал!!!", — отметил hockeyfan2050. "Очень красивая женщина", — поделилась мнением shtunko.

Надежда Мейхер-Грановская сфотографировалась без макияжа в авто / instagram.com/nadyameiher

Ранее сообщалось, что Надежда Мейхер-Грановская поделилась с подписчиками фотографией с отдыха в Греции, на которой запечатлена в черном купальнике, подчеркивающем ее внушительную грудь.