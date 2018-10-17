"Какая киса!": Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией

17 октября 2018, 16:36

Певица позировала в черном облегающем платье.

  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/
  • Тина Кароль https://www.instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль поразила фанатов фото в осенних образах.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, на которых позирует в облегающем черном платье, и в черном гольфе, коричневых брюках и желтом плаще сверху.

Фанатам певицы понравились ее осенние наряды, и они оставили десятки комплиментов.

"Какая киса!", "Такая прекрасная black girl", "Ты как глоток свежего воздуха хмурой осенью", "Какая ты красивая тут и нежная", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов мерцающим нарядом.

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Тина Кароль
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