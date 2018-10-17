"Какая киса!": Тина Кароль покорила фанатов новой фотосессией

Известная украинская певица Тина Кароль поразила фанатов фото в осенних образах.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией фото, на которых позирует в облегающем черном платье, и в черном гольфе, коричневых брюках и желтом плаще сверху.

Фанатам певицы понравились ее осенние наряды, и они оставили десятки комплиментов.

"Какая киса!", "Такая прекрасная black girl", "Ты как глоток свежего воздуха хмурой осенью", "Какая ты красивая тут и нежная", - расхваливали поклонники.

Ранее Тина Кароль покорила фанатов мерцающим нарядом.