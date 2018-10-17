"Грудь прям вылетает": Настя Каменских похвасталась пышным бюстом

Настя Каменских поразила фанатов пышным бюстом / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников откровенным фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она позирует в белой майке, демонстрируя черные шлейки лифчика и аппетитную грудь.

Подписчики остались в восторге от фото, оставив груди певицы десятки комплиментов.

"Вот это грудь", "Грудь прям вылетает", "Сиськи просто бомба", "Глазастая", - писали поклонники.

Ранее Настя Каменских покрасовалась в облегающем леопардовом наряде.