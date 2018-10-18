На четвереньках перед оголенным мужчиной: Ким Кардашьян возмутила Сеть провокационным фото

Ким Кардашьян покрасовалась в пикантной позе / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст запустила эпатажную рекламу своей новой палетки теней.

На странице знаменитости в Instagram появилось фото, на котором Ким позирует в латексном боди на четвереньках, рядом с ней держит зеркало абсолютно голый мужчина.

Это фото "взорвало" Сеть, юзеры стали возмущаться вульгарности Ким, - мол, продает она вовсе не косметику.

"Лажа полная", "Как, черт возьми, это способствует продвижению макияжа? Это просто глупо", "Это отвратительно!", - возмущались юзеры.

Ранее Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в откровенном платье: опубликованы фото.