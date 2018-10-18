"Ты беременна?": Слава из "НеАнгелов" заинтриговала фото с округлившимся животом

Слава Каминская во время падения сломала 4 ребра, и не знала об этом / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская озадачила фанатов новым фото.

На своей странице в Instagram певица выставила фото, на котором она позирует в черном боди и серебристом плаще. Кминская рассказала, что из-за падения на тренировке со своим партнером Игорем Кузьменко она получила не только травму спины, но сломала себе еще 4 ребра, и не знала об этом.

"Сегодня я поехала делать повторный СКТ, чтобы проверить свой позвоночник с его хрустальными отростками, и случайно сделали еще и ребра. Ребра тоже оказались хрустальными, аж 4 штуки. А я-то думаю, чего оно мне там целую неделю хрустело. Прошло два месяца, все срослось!", - успокоила фанатов артистка.

Певица приняла такую позу, из-за которой фанаты посчитали, что она беременна, другие же посчитали, что она могла просто много поесть.

"Животик видно, вы в положении?", "Слава, Вы беременны?", "Может, заехал себе человек на Макдрайв", "Ты беременна?", - спрашивали юзеры.

Напомним, у Славы и ее супруга Эдгара Каминского есть двое детей: дочь Лаура и сын Леонард.

Ранее Слава Каминская позировала без макияжа.