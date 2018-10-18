Обольстительная Шарлиз Терон сексуально позировала для глянца

Известная голливудская актриса Шарлиз Терон эффектно украсила обложку американского глянцевого журнала Elle.

На страницах издания знаменитость предстала в образах, которые наделены колоссальной энергетикой сексуальности и силы.

В интервью журналу 40-летняя Шерон призналась, что черпает вдохновение для творчества в своих детях, которых безумно любит. Она революционно заявила, что ради них готова пойти даже на убийство.

"Я смотрю на своих двух красивых девушек и беспокоюсь о них, как каждая мать. Я хочу, чтобы они были в безопасности и могли жить своей полной жизнью. Всякий раз, когда они чувствуют себя под угрозой, я перестаю быть нормальной. Я убью за них", - заявила актриса.

Несмотря на расхожее мнение, Терон призналась, что не всегда чувствует себя уверенной в профессии.

"Каждый раз, когда я начинаю работу, у меня все еще есть страх. Меня уволят. Они узнают, что я ужасная актриса", – добавила она.

Напомним, Шарлиз Терон наконец решила прокомментировать свое расставание с 55-летним Шоном Пенном.