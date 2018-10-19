"Страшна матушка": Брежнева примерила образ роковой красотки

Поклонники ценят естественную красоту Брежневой / instagram.com/ververa

Известная певица Вера Брежнева удивила почитателей своего творчества весьма нехарактерным для ее традиционного стиля образом.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте alisaboha, где знаменитость назвали "музой".

36-летняя Брежнева предстала перед поклонниками в непривычном имидже. Певица сделала яркий макияж, выпрямила свои непослушные волосы и надела гламурное фиолетовое платье в пайетках.

Поклонники неоднозначно оценили необычный образ певицы. Фанаты считают, что Брежневой более к лицу ее естественный стиль, а "холодный" мейкап изменил черты лица исполнительницы до неузнаваемости.

"Страшна матушка, в любых нарядах! Какая в школе страшная была, такая и сейчас", "Это не она", "Огонь", "Красотка, очень нравится. И всё у вас с Костей будет хорошо", - по-разному прокомментировали фото фанаты исполнительницы.

Вера Брежнева / Фото: Instagram/alisaboha

Ранее Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена обнаженной.