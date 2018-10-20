"Вот это бюст!": Даша Астафьева взволновала фанатов фото пышной груди

Певица позировала в необычном образе.
Популярная украинская певица Даша Астафьева показала почитателям своего таланта кадры из премьерного клипа Fetish, который был презентован 10 октября.
В Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новым цветом волос, демонстрируя пышную грудь.
Поклонники певица оставили десятки комплиментов, некоторые девушки даже засомневались в своей ориентации.
"Вот это бюст!", "Ох, просыпается моя тайная бисексуальность, глядя на это фото", "Амазонка!", - писали юзеры.
#Fetish time... Режиссер: @gen_prokyror Оператор: @dobrevalex Продюсер: @gromova.karinaa Музыка и слова: @yanasoule, Сергей Сорока Аранжировка: @zdarov_jekan, @andrey_ignatchenko_iksiy_music @iamrunstar Mua: @mogila_tatiana Hairstyle: @natalibraslavich, @victori9005 Hair: @sv_atelier Stylist: @laboheeme Outfit: @gudu_official, @dafna_may, @favoritki @noa_corsets, @moy_sladkiy_fetish Фотограф: @dobrevalex
Ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников кадрами из клипа Fetish.