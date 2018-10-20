"Вот это бюст!": Даша Астафьева взволновала фанатов фото пышной груди

Даша Астафьева покрасовалась в необычном образе / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Популярная украинская певица Даша Астафьева показала почитателям своего таланта кадры из премьерного клипа Fetish, который был презентован 10 октября.

В Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новым цветом волос, демонстрируя пышную грудь.

Поклонники певица оставили десятки комплиментов, некоторые девушки даже засомневались в своей ориентации.

"Вот это бюст!", "Ох, просыпается моя тайная бисексуальность, глядя на это фото", "Амазонка!", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников кадрами из клипа Fetish.