Спирс показала стройные ноги в сексуальном мини-платье

Известная американская поп-певица Бритни Спирс собралась отправиться в масштабное турне по городам США, о чем решила оригинально рассказать поклонникам со сцены.

Как сообщает The Daily Mail, по этому случаю артистка организовала праздничный парад. На мероприятие пришли десятки тысяч людей, которые собрались на главной площадке презентации – в парке Metro-Goldwyn-Mayer.

Для гостей праздника Спирс и ее команда подготовили яркое развлекательное шоу с инсталляциями, световыми эффектами и карнавальным шествием. Действо проходило под аккомпанемент хитов поп-дивы.

Спирс появилась на главной сцене в разгар праздника. Певица похвасталась стройными ногами в приталенном черном платье с двумя золотыми звездами по бокам. Наряд скрывал пышную грудь знаменитости, однако открывал панорамный вид на ее красивые ноги и обольстительную фигуру.

Напомним, ранее Спирс показала, как проходит ее домашняя тренировка.