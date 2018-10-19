Спирс показала стройные ноги в сексуальном мини-платье

19 октября 2018, 21:02

Исполнительница сделала эффектный анонс предстоящего концертного тура.

  • Бритни Спирс надела ультракороткое мини Фото: Instagram/queenbritneyuk
  • Бритни Спирс надела ультракороткое мини Фото: Instagram/queenbritneyuk
  • Бритни Спирс надела ультракороткое мини Фото: Instagram/queenbritneyuk
  • Бритни Спирс надела ультракороткое мини Фото: Instagram/queenbritneyuk

Известная американская поп-певица Бритни Спирс собралась отправиться в масштабное турне по городам США, о чем решила оригинально рассказать поклонникам со сцены.

Как сообщает The Daily Mail, по этому случаю артистка организовала праздничный парад. На мероприятие пришли десятки тысяч людей, которые собрались на главной площадке презентации – в парке Metro-Goldwyn-Mayer.

Для гостей праздника Спирс и ее команда подготовили яркое развлекательное шоу с инсталляциями, световыми эффектами и карнавальным шествием. Действо проходило под аккомпанемент хитов поп-дивы.

Спирс появилась на главной сцене в разгар праздника. Певица похвасталась стройными ногами в приталенном черном платье с двумя золотыми звездами по бокам. Наряд скрывал пышную грудь знаменитости, однако открывал панорамный вид на ее красивые ноги и обольстительную фигуру.

Напомним, ранее Спирс показала, как проходит ее домашняя тренировка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
певица фигура Бритни Спирс ноги мини-платье
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:59
В Индии поезд протаранил толпу людей на религиозном празднике
21:57
Озвучены основные версии смертельного крушения Су-27
21:39
80% киевских призывников уклонились от армии
21:29
В Госдуме прокомментировали 3,9 млрд долларов для Украины от МВФ
21:02
Спирс показала стройные ноги в сексуальном мини-платье Фото Видео
20:53
Украина и МВФ заключили соглашение на несколько миллиардов долларов
20:41
В Керчи новая трагедия: парень погибшей в колледже студентки выбросился из окна
20:38
Афон подготовил заявление о неподчинению решениям Константинополя - СМИ
19:59
Вице-премьер Италии обвинил Украину в церковном расколе
19:34
Парубий подписал обращение в СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne
19:22
Украина конфисковала российское судно "Норд"
19:14
Войну на Донбассе можно прекратить за час, было бы желание - Хуг Видео
18:49
Кадыров пригрозил ингушам, которые митингуют против новой границы республики Видео
18:19
Перед выходными Киев парализован пробками - карта заторов Фото
17:58
В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники Фото Видео
17:57
Опасная эпидемия: врач рассказал, когда в Украину придет новый вирус гриппа Видео
17:40
"Любовь между ними есть до сих пор": подруга мужа Ани Лорак рассказала об отношениях пары Видео
17:39
В следующем году минимальная зарплата полицейских будет 9200 гривен - Яценюк
17:27
За неделю до трагедии в Керчи оккупанты обучали детей в "Артеке" стрелять Фото
17:16
"Мыльте, граждане, веревки": Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне Видео
17:12
В Украине цены на газ для населения поднимут с 1 ноября Видео
17:09
Телеканал кума Путина раскритиковали за "вылизывание" Петра Порошенко
16:45
Вселенский патриархат не разрывал общение с РПЦ - заявление Видео
16:45
"Они просто сдохнут": в Сети ответили яркими фотожабами на заявление Путина о ядерной войне Фото Видео
16:15
В Париже открыли мемориальную доску украинскому певцу Василию Слипаку
16:02
"Какая циничная бабенка": Анастасия Волочкова наживается на болезни отца
15:51
В РПЦ считают, что пользуются поддержкой подавляющей части россиян Видео
15:28
Позади Лесото и Кении: Украина оказалась внизу рейтинга по уровню личного богатства
15:26
На Тернопольщине объявлен траур по погибшим в Керчи украинцам Видео
15:22
"Нашпигованы зараженными осколками": в РФ рассказали о состоянии пострадавших во время бойни в Керчи Фото Видео
15:14
В реакции на керченскую трагедию Украина проиграла дважды - Небоженко
14:59
Назвала сволочью и избила: Лолита напала на Андрея Малахова Видео
14:42
Эксперт объяснил, как автокефалия УПЦ перекрыла движение России к империи Видео
14:37
Новый уровень эротики: голая Ким Кардашьян взволновала фанатов пикантным фото
14:15
"Не беда, что всем россиянам скоро хана": эксперт потроллил слова Путина о ядерном оружии Видео
14:06
"Я развожусь с ним": певица Сюзанна со сцены заявила о домашнем насилии от Ромы "Мальбэка" Видео
13:45
Крушение Су-27: в Сети показали подготовку пилотов к вылету Видео
13:41
Автокефалия УПЦ: еще одна церковь заявила о разрыве с Константинополем Видео
13:17
В Полтаве известного журналиста облили нечистотами, опубликованы фото Фото
12:53
Коммунальный "сюрприз": в двух районах Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду Видео
12:50
Чат с политологом-международником Олегом Волошиным
12:35
"Пластика творит чудеса": Вера Брежнева удивила помолодевшим видом
12:28
Знаменитый композитор Добрынин попал в больницу с инсультом - СМИ Видео
12:17
Нефедов рассказал, как принимался "Кодекс о банкротстве"
12:04
Кровавая бойня в Керчи: опубликовано новое видео с места расстрела людей в колледже Видео
12:02
Резкое похолодание, дожди: какая погода в Киеве ожидается на выходных Видео
12:01
Девушка дня Instagram: сексуальная стройняшка из Бразилии Наталья Кабрал Фото
11:49
Кровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резни мнение
11:44
Алла Пугачева засветила стройные ноги в дерзком мини
11:38
Мегаскидки и тотальные распродажи: что такое Черная пятница и когда ее ждать в Украине Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять