Полюбовался карьером, позировал на БелАЗе: Олег Винник похвастался снимками из Кривого Рога

Олег Винник в Кривом Роге позировал на БелАЗе / instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник посетил Кривой Рог Днепропетровской области, полюбовался одним из карьеров и позировал возле и на автомобиле БелАЗ.

Снимки из города исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram, за 22 часа они собрали более 18 тысяч лайков.

"… Карьер ЮГОКа (Южный горно-обогатительный комбинат — Ред.) — впечатляющее зрелище! Особенно, когда ты за рулем БелАЗа", — подписал фото артист.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень красиво", — считает n.iurchak. "Подрабатываешь на новой работе", — поинтересовался dimamushkal. "Необычные фото. Круто", — поделилась мнением irinak5302.

Ранее сообщалось, что Олег Винник показал журналистам дом, в котором жила его мама, а также познакомил со своими родными — сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.