"Сексуальная": Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.
Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в необычном образе — в большой яркой футболке со смайлом и в черных широких штанах.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал более 50 тысяч лайков.
"… улыбка", — коротко подписала фото исполнительница.
Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Сексуальная", — поделилась мнение so_fia5883. "Вера — красотка", — написала aleksandrovamakeup_. "Интересная женщина…", — считает _andrei_letkov_.
Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.