"Сексуальная": Вера Брежнева покрасовалась в необычном образе

Вера Брежнева позировала в необычном образе / instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в необычном образе — в большой яркой футболке со смайлом и в черных широких штанах.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал более 50 тысяч лайков.

"… улыбка", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Сексуальная", — поделилась мнение so_fia5883. "Вера — красотка", — написала aleksandrovamakeup_. "Интересная женщина…", — считает _andrei_letkov_.

Вера Брежнева позировала в необычном образе / instagram.com/ververa

Напомним, в конце августа стало известно, что Вера Брежнева "подарила" свой голос российскому автомобильному приложению "Яндекс.Навигатор". Ранее певица опубликовала в соцсети фото, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых позировала в ярком прозрачном наряде.