"Не надо фото в трусах": Лорак раскритиковали за излишне откровенный образ

Поклонники считают, что Лорак к лицу скромный наряд / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая после череды скандалов переехала в Россию, опубликовала снимок в ультракоротком наряде и нарвалась на критику своих подписчиков в соцсети.

"Пусть день будет светлым!" – подписала знаменитость фото в Instagram.

На фотографии певица запечатлена в короткой блестящей кофте и миниатюрных шортах, которые напоминают нижнее белье. Макияж и прическа Лорак традиционно безупречны. На снимке крупным планом можно рассмотреть стройные ноги исполнительницы.

Подписчики певицы в соцсети не оценили ее сексуальный стиль. Многие сошлись во мнении, что ноги Лорак излишне усовершенствованы с помощью фотошопа, что поневоле бросается в глаза.

"Зачем? Талант есть, красота есть, пусть трусы бесталанные светят жопами", "Тонна фотошопа на ногах", "Перестань перекраивать пластикой свое красивое лицо", "Каролина, зачем трусы? Это просто неприлично, не надо больше фото в трусах, вам это не идет и портит ваш статус", "Стала страшной", "Кольчуга", "Как бы вас сороки не унесли", "Фото обычное, ничем не примечательное, некрасивое, любительское. Я не знаю, что за команда профессионалов трудится, но не очень... Пора всех уволить. Безвкусица", - написали в комментариях почитатели творчества певицы.

/ instagram.com/anilorak

Напомним, ранее Лорак, которая разводится со своим мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - поделилась личными переживаниями в новой песне "Сон".